Comune di Napoli, Simeone: "Offese razziste dal vicesindaco di Cerano. Stiamo preparando azioni nei confronti di questo signore"

Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità del Comune di Napoli risponde al vicesindaco di Novara per le offese a Napoli. Il presidente della Commissione Mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone, risponde alle offese lanciate via social da Alessandro Albanese vicesindaco di Cerano. Non è la prima volta che il politico si scaglia contro Napoli e i Napoletani, in carriera ha collezionato una serie di frasi razziste indegne per un esponente dello stato. "Dopo Milan-Napoli, il vicesindaco del Comune di Cerano (Novara), nel commentare l'episodio relativo all'annullamento del gol al Milan, ha scritto sui social: 'Mano de Dios? No, della camorra'."

