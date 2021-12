Calcio: Salernitana. 'Lotito non c'entra più, attendiamo un presidente' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ds dei campani: "Speriamo in una deroga per finire il campionato" ROMA - "I trustee hanno tempo fino al 31 per cedere la società e mi auguro che questo possa ancora a avvenire. In difetto di ciò, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ds dei campani: "Speriamo in una deroga per finire il campionato" ROMA - "I trustee hanno tempo fino al 31 per cedere la società e mi auguro che questo possa ancora a avvenire. In difetto di ciò, ...

