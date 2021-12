Alex Zanardi è tornato a casa, la moglie: "Un vero combattente, stare qui gli darà forza" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il campione paralimpico ha lasciato la clinica a un anno e mezzo dal pauroso incidente in handbike: "Il recupero, però, continua ad essere un processo lungo. A volte bisogna fare due passi indietro per farne uno in avanti. stare in famiglia gli darà ancora più in forza" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il campione paralimpico ha lasciato la clinica a un anno e mezzo dal pauroso incidente in handbike: "Il recupero, però, continua ad essere un processo lungo. A volte bisogna fare due passi indietro per farne uno in avanti.in famiglia gliancora più in

Advertising

SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - FBiasin : Alex #Zanardi è tornato a casa e in un periodo così complicato è inutile spiegare che esempio di coraggio, forza e… - LaStampa : Il Natale a casa di Alex Zanardi - effelina7155 : RT @meb: #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non quella che era… -