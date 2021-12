Vincenzo Venuto | chi è il conduttore di Melaverde | età | altezza | peso | moglie e figli | vita privata

Leggi su tuttivip

(Di domenica 19 dicembre 2021) Biologo, divulgatore scientifico etelevisivo.è un grande amante della natura, e di questa sua smisurata passione ne ha anche fatto un lavoro. Infatti, partecipando a programmi come, può sempre essere immerso nel verde e soprattutto far conoscere ai telespettatori moltissimi aspetti dei nostri territori che forse non conosciamo. Si era laureato in Scienze biologiche e aveva poi approfondito questi studi lavorando ad un dottorato di ricerca. Ma l’amore diper la natura e gli animali è nato in Honduras, durante una missione di ricerca di squali grigi. Aveva accarezzato la pancia di un esemplare femmina incinta, e il ricordo genera nel biologo ancora brividi di emozione. Ma cosa sappiamo della...