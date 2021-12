Tommaso Zorzi vittima di un furto in casa: la sua dichiarazione e le reazioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Tommaso Zorzi ha subito un furto nella casa di Milano e ha realizzato un post su Instagram per rassicurare i followers Nelle scorse ore si è diffusa la notizia che Tommaso Zorzi ha subito un furto nella casa di Milano. Il giovane conduttore ha deciso di usare i suoi canali social ufficiali per rassicurare e spiegare come sono andate le cose. Con un’immagine scritta pubblicata su Instagram, Zorzi fa sapere: “Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forse dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 dicembre 2021)ha subito unnelladi Milano e ha realizzato un post su Instagram per rassicurare i followers Nelle scorse ore si è diffusa la notizia cheha subito unnelladi Milano. Il giovane conduttore ha deciso di usare i suoi canali social ufficiali per rassicurare e spiegare come sono andate le cose. Con un’immagine scritta pubblicata su Instagram,fa sapere: “Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito unnel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forse dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, ...

Advertising

361_magazine : Furto in casa per #tommasozorzi che rassicura i fan #zorzi #tzvip - jessinarxh : RT @MyvoiceMe: Tommaso Zorzi a R101 parlando di Soleil:Perché prendere in giro? Te lo dico io Tommaso:perché è talmente insicura da dover s… - Corriere : Tommaso Zorzi, ladri nella sua casa a Milano: «Ho subito un furto, ma stiamo bene» - tupacshakurmofo : RT @Corriere: Tommaso Zorzi, ladri nella sua casa a Milano: «Ho subito un furto, ma stiamo bene» - Corriere : Tommaso Zorzi, ladri nella sua casa a Milano: «Ho subito un furto, ma stiamo bene» -