Serie A, solo l'Empoli (quattro) ha subito più autoreti dello Spezia (Di domenica 19 dicembre 2021) solo l’Empoli (quattro) ha subito più autoreti dello Spezia (due) in questa Serie A. L’Empoli è imbattuto da cinque partite consecutive in Serie A (3V, 2N): era da dicembre 2015 che i toscani non collezionavano cinque risultati utili consecutivi nel massimo campionato (4V, 1N). Quarta autorete subita dall’Empoli in questo campionato: mai i toscani ne avevano incassate di più in un una singola stagione in Serie A. Per la seconda volta in questa Serie A due squadre hanno realizzato un autogol nella stessa partita: in entrambi i casi c’era in campo l’Empoli (v Salernitana il 23/10/2021). quattro delle ultime cinque partite tra ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021)l’) hapiù(due) in questaA. L’è imbattuto da cinque partite consecutive inA (3V, 2N): era da dicembre 2015 che i toscani non collezionavano cinque risultati utili consecutivi nel massimo campionato (4V, 1N). Quarta autorete subita dall’in questo campionato: mai i toscani ne avevano incassate di più in un una singola stagione inA. Per la seconda volta in questaA due squadre hanno realizzato un autogol nella stessa partita: in entrambi i casi c’era in campo l’(v Salernitana il 23/10/2021).delle ultime cinque partite tra ...

