Scuola, pochi test e numeri della Dad incerti. L'ira dei presidi: "L'esercito? Non si è visto" (Di domenica 19 dicembre 2021) Scarsa trasparenza sui dati dei contagi nelle classi. I sindaci: pass anche per gli studenti. Il no dei dirigenti. "Viola il diritto all'istruzione" Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) Scarsa trasparenza sui dati dei contagi nelle classi. I sindaci: pass anche per gli studenti. Il no dei dirigenti. "Viola il diritto all'istruzione"

Advertising

Agenzia_Ansa : A Treviglio a pochi chilometri dall'epicentro del sisma, gli studenti della scuola superiore Isis Zenale e Butinone… - ninacs81 : RT @pizzadifango: Se mettono l'obbligo a scuola, i genitori cederanno quasi TUTTI. E so che i miei amati nipoti sono solo in lista d'attesa… - franco_principi : RT @pizzadifango: Se mettono l'obbligo a scuola, i genitori cederanno quasi TUTTI. E so che i miei amati nipoti sono solo in lista d'attesa… - alexdpl76 : RT @pizzadifango: Se mettono l'obbligo a scuola, i genitori cederanno quasi TUTTI. E so che i miei amati nipoti sono solo in lista d'attesa… - Estate1920 : RT @pizzadifango: Se mettono l'obbligo a scuola, i genitori cederanno quasi TUTTI. E so che i miei amati nipoti sono solo in lista d'attesa… -