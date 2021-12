Pallamano | Serie A 2021 | Fasano vince ancora ed è campione d’inverno

(Di domenica 19 dicembre 2021) Si chiude il girone d’andata dellaA di, con la Juniorche è riuscita a chiudere l’anno in testa alla classifica, sconfiggendo 28-25 il Brixen e conquistando il titolo di, grazie alle 12 reti dello svedese Albin Jarlstam. Dietro tre squadre in un fazzoletto. A quota 19 ci sono infatti Raimond Sassari e Pressano, vittoriose rispettivamente contro Alperia Merano (29-25) e Trieste (22-19), mentre Conversano ha perso terreno pareggiando contro Bolzano per 29-29, grazie ad un gol allo scadere di Dean Turkovic. Vittoria e qualificazione alla Coppa Italia anche per la Sparer Eppan, che ha avuto la meglio 33-24 sul fanalino di coda Secchia Rubiera, con il quadro completato dal 22-20 esterno del Carpi in casa dei siciliani della Teamnetwork Albatro ...

Advertising

il_siracusano : #Albatro, brutto scivolone a ... - #Handball #Beretta #Beretta_Serie_A1 #Carpi #Pallamano - - PallamanoTorre : Domenica 19 Dicembre Ore 17:00 Palestra Balducci - News_24it : PONTINIA - Colpo di mercato dell’Handball Club Cassa Rurale Pontinia che mette sotto contratto due giocatrici prove… - Tele_Nicosia : Pallamano Serie A2. Ritorna alla vittoria la Orlando Haenna - lecco_notizie : Pallamano Molteno. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Serie B -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie

Affermazione in scioltezza per Casalgrande Padana che non lascia scampo al Leno. 32 a 22 è il risultato finale con le emiliane che si portano a 12 punti nella graduatoria della regular season con il ...Benevento . Impegno durissimo per laBenevento che domani (sabato) alle ore 18.30 ospiterà la capolista Fondi, ancora imbattuta nel campionato diA2. I sanniti, reduci dal turno di riposo che ha fatto seguito alla bella ...Si chiude il girone d'andata della Serie A di pallamano 2021, con la Junior Fasano che è riuscita a chiudere l'anno in testa alla classifica, sconfiggendo 28-25 il Brixen e conquistando il titolo di c ...Carpi chiude l’andata in Serie A col primo successo esterno, 22-20 in Sicilia sul campo dell’Albatro fanalino, ora a -4. Biancorossi avanti 13-10 al riposo, un margine che resta fino ai 5’ finali (21- ...