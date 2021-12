Manolas via da Napoli per tornare all’Olympiacos, Giuntoli svela i motivi (Di domenica 19 dicembre 2021) Il centrale greco Kostas Manolas 3 giorni fa ha dato l’addio al Napoli per approdare alla corte dell’Olympiacos, squadra con cui ha militato dal 2012 al 2014. Il Direttore Sportivo degli azzurri, a distanza di 3 giorni dall’ufficialità, ha svelato i motivi di questa decisione. Queste le dichiarazioni del DS del Napoli Cristiano Giuntoli, a Dazn, a proposito dell’addio di Kostas Manolas: “Il ragazzo ha avuto tanti problemi negli ultimi due mesi, l’abbiamo recuperato giusto per la gara di Leicester. Poi ha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio, bisognava comunque aspettare gennaio per rivederlo in campo. Dopodiché lui è andato, ha trovato l’accordo e anche noi l’abbiamo trovato. Ma comunque non avrebbe più giocato con noi”. Manolas ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 dicembre 2021) Il centrale greco Kostas3 giorni fa ha dato l’addio alper approdare alla corte dell’Olympiacos, squadra con cui ha militato dal 2012 al 2014. Il Direttore Sportivo degli azzurri, a distanza di 3 giorni dall’ufficialità, hato idi questa decisione. Queste le dichiarazioni del DS delCristiano, a Dazn, a proposito dell’addio di Kostas: “Il ragazzo ha avuto tanti problemi negli ultimi due mesi, l’abbiamo recuperato giusto per la gara di Leicester. Poi ha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio, bisognava comunque aspettare gennaio per rivederlo in campo. Dopodiché lui è andato, ha trovato l’accordo e anche noi l’abbiamo trovato. Ma comunque non avrebbe più giocato con noi”....

Advertising

GoalItalia : 'Manolas via ora perché tanto non avrebbe giocato più per il Napoli' ?? Giuntoli chiarisce la vicenda del difensore… - titty_napoli : RT @claudioruss: Il ds del #Napoli Giuntoli: 'Manolas? Un sacco di problemi fisici: gli abbiamo dato il via libera, abbiamo trovato subito… - gilnar76 : Giuntoli: “Ecco perché Manolas è andato via” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - claudioruss : Il ds del #Napoli Giuntoli: 'Manolas? Un sacco di problemi fisici: gli abbiamo dato il via libera, abbiamo trovato… - marco_piccolo7 : @SpudFNVPN Ma sarebbe stato troppo da sprovveduti non averlo già preso. Non mi meraviglierei se fosse del Napoli gi… -