In Kenya gli autobus elettrici saranno “fatti in casa” (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic – Se il Kenya è famoso per i suoi paesaggi da sogno e la natura incontaminata, meno nota è la presenza di numerose società tecnologiche che offrono soluzioni ai problemi che affliggono la nazione africana. Tra queste è degna di nota la Opibus, sorta di recente e che ha come scopo quello di installare batterie elettriche negli autobus in sostituzione dei motori a benzina e diesel. autobus elettrici in Kenya: ridurre i costi e tutelare l’ambiente In Kenya qusi l’intero parco mezzi di autobus è a motore a combustione interna. Tali veicoli, oltre ad essere molto inquinanti sono anche molto costosi da gestire. Questo sia in termini di manutenzione (stante pure l’età media non giovanissima), sia in termini di operatività visti i prezzi attuali dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic – Se ilè famoso per i suoi paesaggi da sogno e la natura incontaminata, meno nota è la presenza di numerose società tecnologiche che offrono soluzioni ai problemi che affliggono la nazione africana. Tra queste è degna di nota la Opibus, sorta di recente e che ha come scopo quello di installare batterie elettriche negliin sostituzione dei motori a benzina e diesel.in: ridurre i costi e tutelare l’ambiente Inqusi l’intero parco mezzi diè a motore a combustione interna. Tali veicoli, oltre ad essere molto inquinanti sono anche molto costosi da gestire. Questo sia in termini di manutenzione (stante pure l’età media non giovanissima), sia in termini di operatività visti i prezzi attuali dei ...

Advertising

missionarie_mc : Gli #auguridinatale dalla casa Cafasso in Kenya - AstroStorico : Lanciato con un razzo americano Scout, fu il primo dei 5 satelliti del progetto. Gli altri vennero tutti lanciati d… - PRGOUPCOMM : Lo sapevi che il Kenya trae il suo nome dall’imponente Monte Kenya? Originariamente il suo nome era Kirinyaga (così… - fabrizi92786826 : RT @MisterRockin: Anni fa quelli che tramano i complotti davano del complottista a chi parlava di microchip sottocutanei per tracciare le p… - MisterRockin : Anni fa quelli che tramano i complotti davano del complottista a chi parlava di microchip sottocutanei per tracciar… -