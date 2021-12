I 50 anni di Msf | “L’indipendenza salva i nostri pazienti”

Advertising

MSF_ITALIA : ??15 feriti (compresi 11 bambini sotto i 14 anni e due donne) sono stati portati d’urgenza a un ospedale che gestia… - CCaporaletti : RT @MaurizioDebanne: 'È più facile lavorare ad Haiti che parlare qui questa sera. Ci dobbiamo ancora arrabbiare. Spero che tra 50 anni non… - montaldo_chiara : 'Quando l’uomo condivide le emozioni, ha dentro una cosa straordinaria: la visione positiva del mondo. Condividere… - RestaMartina : RT @MaurizioDebanne: 'È più facile lavorare ad Haiti che parlare qui questa sera. Ci dobbiamo ancora arrabbiare. Spero che tra 50 anni non… - MSF_ITALIA : RT @MaurizioDebanne: 'È più facile lavorare ad Haiti che parlare qui questa sera. Ci dobbiamo ancora arrabbiare. Spero che tra 50 anni non… -

Ultime Notizie dalla rete : anni Msf

Yahoo Finanza

Seidopo,e altre organizzazioni non governative rimangono in mare perché le persone continuano a morire a un ritmo scioccante. Nel 2021, almeno il 30 per cento in più del 2020. Oggi a bordo ...Seidopo,e altre organizzazioni non governative rimangono in mare perché le persone continuano a morire a un ritmo scioccante. Nel 2021, almeno il 30 per cento in più del 2020. Oggi a bordo ...Su Rai3 la canepinese Isabella Panunzi di Medici senza frontiere. Cronaca - Ospite del programma "Mezz'ora in più", il medico ha parlato di accesso equo ai vaccini ...Con l’intervento di Claudia Lodesani, presidente di MSF Italia 18 dicembre ore 17.00 Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a MSF Palermo, 10 dicembre 2021 – Per il decimo anno il Teatro M ...