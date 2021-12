Furto nella casa di Tommaso Zorzi | “Fortunatamente noi stiamo tutti bene”

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’appartamento milanese diè stato svaligiato. Ilad opera di ignoti è avvenuto mentre il conduttore di Drag Race Italia si trovava fuori città per una breve vacanza. A confermare il fatto è stato lo stessosul suo profilo Instagram. Vi raccomandiamo...tuona contro Striscia la Notizia. E il Gabibbo risponde “Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito unnel mio appartamento di Milano.noi. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. ...

