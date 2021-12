Follia in un bar di Via Cannaviello, sparato un 30enne di Atripalda (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sono immediatamente intervenuti in un bar di via Cannaviello del capoluogo irpino, dove, poco dopo mezzanotte, un trentenne di Atriparda è stato attinto da un colpo di pistola. Il giovane è ricoverato in ospedale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sono immediatamente intervenuti in un bar di viadel capoluogo irpino, dove, poco dopo mezzanotte, un trentenne di Atriparda è stato attinto da un colpo di pistola. Il giovane è ricoverato in ospedale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Follia in un bar di Via Cannaviello, sparato un 30enne di Atripalda ** - NCicuta : RT @mm_nurita: Svizzera. Da lunedì 2G per bar e ristoranti, obbligo telelavoro, richiamo vaccino dopo 4 mesi dalla seconda dosi. Siamo alla… - Z3r0Rules : RT @mm_nurita: Svizzera. Da lunedì 2G per bar e ristoranti, obbligo telelavoro, richiamo vaccino dopo 4 mesi dalla seconda dosi. Siamo alla… - AntonellaB1985 : RT @mm_nurita: Svizzera. Da lunedì 2G per bar e ristoranti, obbligo telelavoro, richiamo vaccino dopo 4 mesi dalla seconda dosi. Siamo alla… - mazzolenigiova1 : RT @mm_nurita: Svizzera. Da lunedì 2G per bar e ristoranti, obbligo telelavoro, richiamo vaccino dopo 4 mesi dalla seconda dosi. Siamo alla… -