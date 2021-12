Firenze | Anton Sconosciuto vince il Rock Contest 2021

(Di domenica 19 dicembre 2021) I premi, come da tradizione, sono dedicati alla crescita dei rispettivi percorsi musicali. Il primo classificato avrà a disposizione 3.000 euro da investire in un progetto artistico, mentre Fogg, secondo classificato, potrà usufruire di 5 giornate in studio di registrazione, presso il prestigioso Sam Recording Studio L'articolo proviene daPost.

Sconosciuto, vincitore Rock Contest 2021 La finale si è svolta sabato scorso al cinema teatro La Compagnia die, al pubblico presente in sala, si sono aggiunti oltre 80.000 fan che ......29 Aprile 2021- Metrocittà cerca immobili per sedi scolastiche nei comuni died ... vince l'artista anglo - italianoSconosciuto 19 Dicembre 2021 Coronavirus bollettino Toscana: ...I premi, come da tradizione, sono dedicati alla crescita dei rispettivi percorsi musicali. Il primo classificato avrà a disposizione 3.000 euro da investire in un progetto artistico, mentre Fogg, seco ...Anton Sconosciuto, artista anglo-italiano che vive a Roma, ha vinto l'edizione 2021 di Rock Contest, il concorso musicale di Firenze promosso da Controradio che da 33 anni premia i talenti emergenti d ...