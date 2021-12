Donna trovata morta in un camper | ipotesi femminicidio

(Di domenica 19 dicembre 2021) Trovato in unil cadavere di una giovane. Era a Bassano del Grappa all'interno di un mezzo parcheggiato da almeno due mesi in un'area di sosta di via Capitelvecchio. A lanciare l'allarme è stato il compagno...

Advertising

rtl1025 : ?? Il cadavere di una giovane #donna è stato scoperto stamane a #BassanodelGrappa all'interno di un #camper, parcheg… - elvise1657 : RT @Gazzettino: Giovane donna trovata morta dentro un camper a Bassano - Gazzettino : Giovane donna trovata morta dentro un camper a Bassano - TgrRaiVeneto : #Bassano del Grappa: #donna trovata #morta in un #camper #ioseguotgr @TgrRai - LiveSiciliaCT : Adrano, donna di 61 anni trovata senza vita in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Donna trovata

TGR – Rai

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Cadavere scoperto in un camper a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Il mezzo era posteggiato un un parcheggio in via Capitelvecchio, al suo interno c'era una, a quanto pare una giovane, riversa a terra e priva di vita. Sul posto i carabinieri, il medico legale e il pm....le ragioni " Durante la pandemia dell'anno 2020 la nostra azienda che lavora nel food si è...e merito anche a Camilla Fogliati della RM Antincendi a cui è stato consegnato Premio Impresa, ...(ANSA) – VICENZA, 19 DIC – Il cadavere di una giovane donna è stato scoperto stamane a Bassano del Grappa all’interno di un camper, parcheggiato da almeno due mesi in un’area di sosta. A dare l’allarm ...I poliziotti hanno arrestato un 19enne nella notte nel centro di Napoli: è accusato di avere stuprato una ragazza, di avere ripreso la violenza e di ...