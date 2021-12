Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021-2022: Roeiseland comanda, 14ma Wierer e 16ma Vittozzi (Di domenica 19 dicembre 2021) Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile GENERALE 1 Roeiseland MARTE OLSBU 417 2 OEBERG ELVIRA 387 3 ALIMBEKAVA DZINARA 327 4 HAUSER LISA THERESA 321 5 SOLA HANNA 320 6 OEBERG HANNA 318 7 BESCOND ANAIS 250 8 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 235 9 REZTSOVA KRISTINA 234 10 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 22914 Wierer DOROTHEA 189 16 Vittozzi LISA 182 79 SANFILIPPO FEDERICA 1 Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile SPRINT 1 Roeiseland Marte Olsbu NOR 185 2 SOLA Hanna BLR 184 3 OEBERG Hanna SWE 161 4 OEBERG Elvira SWE 160 5 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 158 6 HAUSER Lisa Theresa AUT 138 7 BESCOND Anais FRA 136 8 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 126 9 PEON Linn SWE 115 10 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)DELGENERALE 1MARTE OLSBU 417 2 OEBERG ELVIRA 387 3 ALIMBEKAVA DZINARA 327 4 HAUSER LISA THERESA 321 5 SOLA HANNA 320 6 OEBERG HANNA 318 7 BESCOND ANAIS 250 8 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 235 9 REZTSOVA KRISTINA 234 10 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 22914DOROTHEA 189 16LISA 182 79 SANFILIPPO FEDERICA 1DELSPRINT 1Marte Olsbu NOR 185 2 SOLA Hanna BLR 184 3 OEBERG Hanna SWE 161 4 OEBERG Elvira SWE 160 5 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 158 6 HAUSER Lisa Theresa AUT 138 7 BESCOND Anais FRA 136 8 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 126 9 PEON Linn SWE 115 10 ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - Agenzia_Ansa : L'azzurra incrementa proprio vantaggio nella classifica di Coppa. Con il suo 16mo successo ha eguagliato Deborah Co… - infoitsport : LBA - Classifica parziale dopo l'anticipo, la proiezione Coppa Italia - effedandrea : #fisalpine non la ferma più nessuno. ???? @goggiasofia vittoria n.16 in carriera e ora prima in classifica generale… - sportface2016 : #Biathlon, la classifica di Coppa del Mondo aggiornata dopo la mass start di #AnnecyLeGrandBornand -