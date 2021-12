Calcio: Pioli, 'gol annullato? Giroud è a terra e non fa nulla per procurare danno all'avversario' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Lo so che alla fine diranno che hanno applicato il regolamento ma un giocatore che è per terra e non fa nulla per procurare danno all'avversario come fa ad essere attivo, dispiace, la squadra meritava almeno di non perdere questa partita. Ora lecchiamoci le ferite e cerchiamo di fare meglio mercoledì". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a Dazn sull'episodio finale del gol annullato al Milan per il fuorigioco di Giroud mentre era a terra. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Lo so che alla fine diranno che hanno applicato il regolamento ma un giocatore che è pere non faperall'come fa ad essere attivo, dispiace, la squadra meritava almeno di non perdere questa partita. Ora lecchiamoci le ferite e cerchiamo di fare meglio mercoledì". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano, a Dazn sull'episodio finale del golal Milan per il fuorigioco dimentre era a

Advertising

SkySport : Milan-Napoli, Pioli contro il tabù Spalletti: tutti i precedenti degli allenatori #SkySport #SerieA #SkySerieA… - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'gol annullato? Giroud è a terra e non fa nulla per procurare danno all'avversario'... - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'giocato partita vera e Milan non meritava di perdere'... - Pliis3 : #MilanNapoli Pioli, famoso gentleman NON commentatore di arbitri, a proposito del primo goal su calcio d'angolo, di… -