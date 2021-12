Cadavere di donna in un camper, ipotesi femminicidio (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Cadavere di una giovane donna è stato scoperto stamane a Bassano del Grappa all'interno di un camper, parcheggiato da almeno due mesi in un'area di sosta. A dare l'allarme è stato il compagno della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) Ildi una giovaneè stato scoperto stamane a Bassano del Grappa all'interno di un, parcheggiato da almeno due mesi in un'area di sosta. A dare l'allarme è stato il compagno della ...

Advertising

Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: Trovato il cadavere di una donna in un camper in sosta da almeno due mesi - andreastoolbox : Bassano del Grappa, il cadavere di una donna trovato in un camper: ipotesi femminicidio - Rai News… - occhio_notizie : Trovato il cadavere di una donna in un camper in sosta da almeno due mesi - GiornaleVicenza : ?? Aggiornamento. Il cadavere della donna è stato scoperto stamane a #bassanodelgrappa - CorriereQ : Cadavere di donna in un camper, ipotesi femminicidio -