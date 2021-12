Bloodstained: Ritual of the Night, gratis con Stadia PRO a Gennaio 2022 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tramite la nuova campagna pubblicitaria “12 days of Stadia” è stato presentato il primo gioco gratuito di Stadia PRO del mese di Gennaio: Bloodstained: Ritual of the Night. Lo staff ha poi dichiarato, sempre tramite un tweet, che nei prossimi giorni verrà svelato un altro dei giochi gratuiti con Stadia PRO del prossimo mese. Bloodstained: Ritual of the Night è un GdR a scorrimento laterale incentrato sull’esplorazione. Miriam, un’orfana segnata dalla maledizione di un alchimista che lentamente cristallizza il suo corpo, dovrà affrontare un castello infestato dai demoni per salvare l’umanità. Prima di mostrarvi il trailer, che trovate qualche paragrafo più in basso, vogliamo fare un piccolo appunto sulla nuova ... Leggi su g-stadia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tramite la nuova campagna pubblicitaria “12 days of” è stato presentato il primo gioco gratuito diPRO del mese diof the. Lo staff ha poi dichiarato, sempre tramite un tweet, che nei prossimi giorni verrà svelato un altro dei giochi gratuiti conPRO del prossimo mese.of theè un GdR a scorrimento laterale incentrato sull’esplorazione. Miriam, un’orfana segnata dalla maledizione di un alchimista che lentamente cristallizza il suo corpo, dovrà affrontare un castello infestato dai demoni per salvare l’umanità. Prima di mostrarvi il trailer, che trovate qualche paragrafo più in basso, vogliamo fare un piccolo appunto sulla nuova ...

