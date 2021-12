“Una specie di magia. Io e Freddie”, il romanzo di Francesco Santocono (Di sabato 18 dicembre 2021) Il libro è tratto dall’omonimo cortometraggio, scritto e diretto dallo stesso giornalista e regista catanese nel 2019, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, come il prestigioso “Premio Massimo Troisi” (sezione “emergenti”) È disponibile in libreria e negli store digitali con Algra Editore “Una specie di magia. Io e Freddie”, il nuovo romanzo di Francesco Santocono. Il protagonista è Andrea, uno studente dal carattere irruento che lo porta spesso a scontrarsi con la madre e il fratello di cui non accetta l’omosessualità. Frequenta una ragazza all’apparenza perfetta e amici poco affidabili che lo coinvolgono in risse e aggressioni. Ma, ben presto, tutte le sue certezze e le sue sicurezze crollano. A sostenerlo, nel ruolo di coscienza, è il fantasma della rockstar ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 dicembre 2021) Il libro è tratto dall’omonimo cortometraggio, scritto e diretto dallo stesso giornalista e regista catanese nel 2019, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, come il prestigioso “Premio Massimo Troisi” (sezione “emergenti”) È disponibile in libreria e negli store digitali con Algra Editore “Unadi. Io e”, il nuovodi. Il protagonista è Andrea, uno studente dal carattere irruento che lo porta spesso a scontrarsi con la madre e il fratello di cui non accetta l’omosessualità. Frequenta una ragazza all’apparenza perfetta e amici poco affidabili che lo coinvolgono in risse e aggressioni. Ma, ben presto, tutte le sue certezze e le sue sicurezze crollano. A sostenerlo, nel ruolo di coscienza, è il fantasma della rockstar ...

