Traffico Roma del 18-12-2021 ore 09:30 (Di sabato 18 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritornati all’appuntamento con il Traffico sulla diramazione Roma Nord Un incidente rallenta la circolazione tra il raccordo anulare e l’uscita di Settebagni direzione Fiano Romano su resto della rete viaria Capitolina aumenta il Traffico ma è resta comunque è scorrevole all’Eur per un evento commerciale fino alla mezzanotte di oggi è chiusa al Traffico via Alessio Baldovinetti da Viale del Tintoretto a via Paolo Di Dono chiuse anche via Edmondo De Amicis e Piazzale dello Stadio Olimpico fino alle 12 Ma per interventi di pulizia Inoltre per oggi in programma tre manifestazioni dalle 930 alle 13:30 in piazza dei Santi Apostoli su via del Circo Massimo nei pressi di via dell’Ara massima di Ercole dalle 10 alle 13 in piazza delle dalle 12 alle 14 possibili ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritornati all’appuntamento con ilsulla diramazioneNord Un incidente rallenta la circolazione tra il raccordo anulare e l’uscita di Settebagni direzione Fianono su resto della rete viaria Capitolina aumenta ilma è resta comunque è scorrevole all’Eur per un evento commerciale fino alla mezzanotte di oggi è chiusa alvia Alessio Baldovinetti da Viale del Tintoretto a via Paolo Di Dono chiuse anche via Edmondo De Amicis e Piazzale dello Stadio Olimpico fino alle 12 Ma per interventi di pulizia Inoltre per oggi in programma tre manifestazioni dalle 930 alle 13:30 in piazza dei Santi Apostoli su via del Circo Massimo nei pressi di via dell’Ara massima di Ercole dalle 10 alle 13 in piazza delle dalle 12 alle 14 possibili ...

Advertising

in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Aglio e Barberino d… - in_appennino : RT muoversintoscan '??In #A1, per traffico intenso, code a tratti tra #barberinoDiMugello e Firenze nord e tra… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea Roma - Formia - Napol ? Guasto alla linea a Casoria ?? Traffico rallentato con ritardi fino a 50… - PaoloScorpio : RT @GiancarloDeRisi: Dal corteo allo scontro con la Polizia, le immagini della protesta degli studenti a Roma che hanno provato a bloccare… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Anagni - Fiuggi (Km 603,5) e A1 Svincolo Colleferr… -