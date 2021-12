Temptation Island: corsa al pronto soccorso per Georgette Polizzi (Di sabato 18 dicembre 2021) corsa in pronto soccorso per Georgette Polizzi che da alcuni giorni non sentiva muoversi più la bambina all’interno della pancia: “Erano tre giorni che non sentivo più Sole. Lei è una bimba che non sta mai ferma e non sentirla mi ha allarmato”. Fortunatamente la piccola sta bene. Momenti di grande paura per Georgette Polizzi che si è dovuta precipitare in ospedale perché non sentiva più muoversi Sole Leggi su solodonna (Di sabato 18 dicembre 2021)inperche da alcuni giorni non sentiva muoversi più la bambina all’interno della pancia: “Erano tre giorni che non sentivo più Sole. Lei è una bimba che non sta mai ferma e non sentirla mi ha allarmato”. Fortunatamente la piccola sta bene. Momenti di grande paura perche si è dovuta precipitare in ospedale perché non sentiva più muoversi Sole

