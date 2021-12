Serie A | tifosi disperati | “Cacciatelo…” | e la società si scusa sui social

Advertising

Azzurri : #MadeinItaly ???? ?? Italiani in #SerieA: la statistica premia Nicolò #Barella ?? 17^ giornata #VivoAzzurro - Luxgraph : Tweet di scuse del Cagliari ai tifosi dopo la sconfitta con l'Udinese - sportli26181512 : Il Cagliari perde 4-0 con l'Udinese e scrive ai tifosi su Twitter: 'Scusateci': Prosegue il momento complicato per… - SkySport : Il Cagliari perde 4-0 con l'Udinese e scrive ai tifosi su Twitter: 'Scusateci' #SkySerieA #SerieA #SkySport… - sportli26181512 : Il Cagliari chiede scusa ai tifosi dopo lo 0-4 con l'Udinese: Con un tweet la società ha ammesso la debacle contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tifosi

Un match in cui il Cagliari è sembrato senza grosse idee e in confusione a tal punto che anche i, sempre molto vicini alla squadra, ad un certo punto hanno intonato cori di contestazione. ...Il Cagliari si è scusato con i propridopo l'ennesima sconfitta rimediata inA contro l'Udinese "Scusateci". Questo è il messaggio che il Cagliari indirizza, pochi minuti dopo il triplice fischio, alla sua tifoseria delusa e ...Tutto pronto per la 18a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell’era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...I rossoblù perdono in casa 4-0 contro i friulani tra i fischi del pubblico e i cori contro il presidente Giulini.