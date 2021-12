Napoli, paura per Ounas: rapina a mano armata in casa (Di sabato 18 dicembre 2021) Momenti di paura per Ounas. L’attaccante del Napoli vittima di una rapina nel suo appartamento Momenti di terrore per Adam Ounas. Alla vigilia della partenza verso Milano, dove gli azzurri affronteranno il Milan, l’attaccante del Napoli è stato vittima di una rapina nel suo appartamento. L’algerino ha subito un furto a mano a armata nella sua casa di Posillipo. L’attaccante è stato comunque convocato per la sfida con i rossoneri ed è partito regolarmente con la squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Momenti diper. L’attaccante delvittima di unanel suo appartamento Momenti di terrore per Adam. Alla vigilia della partenza verso Milano, dove gli azzurri affronteranno il Milan, l’attaccante delè stato vittima di unanel suo appartamento. L’algerino ha subito un furto anella suadi Posillipo. L’attaccante è stato comunque convocato per la sfida con i rossoneri ed è partito regolarmente con la squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

