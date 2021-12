M5s e Quirinale, in sette anni da "Rodotà" a "chi lo sa": c'erano una volta i grillini... (Di sabato 18 dicembre 2021) C'era una volta un MoVimento che dalla piazza scandiva per il Colle più alto «Ro-do-tà, Ro-do-tà». E oggi? «Chi-lo-sa». Già, chi lo sa? C'era una volta - non nel regno incantato ma giusto nel 2013 - un M5S che aveva "poche idee ma confuse", ma almeno erano idee. Ai tempi i grillini proponevano al Pd (che se ne guardò bene) di convergere per il Quirinale sul compianto giurista, idolo del ceto medio giustizialista e di tutte le battaglie "benecomuniste" con cui i grillini di allora si abbeveravano. Assieme a quello di Stefano Rodotà, i nomi che si spendevano allora per le "quirinarie" erano profili marcatissimi nella fauna progressista: Milena Gabanelli, Gino Strada, Gustavo Zagrebelsky. Stesso copione due anni dopo, quando fu indicato - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) C'era unaun MoVimento che dalla piazza scandiva per il Colle più alto «Ro-do-tà, Ro-do-tà». E oggi? «Chi-lo-sa». Già, chi lo sa? C'era una- non nel regno incantato ma giusto nel 2013 - un M5S che aveva "poche idee ma confuse", ma almenoidee. Ai tempi iproponevano al Pd (che se ne guardò bene) di convergere per ilsul compianto giurista, idolo del ceto medio giustizialista e di tutte le battaglie "benecomuniste" con cui idi allora si abbeveravano. Assieme a quello di Stefano, i nomi che si spendevano allora per le "quirinarie"profili marcatissimi nella fauna progressista: Milena Gabanelli, Gino Strada, Gustavo Zagrebelsky. Stesso copione duedopo, quando fu indicato - ...

