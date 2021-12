Log4shell | Attenzione: la minaccia informatica più dannosa di sempre (Di sabato 18 dicembre 2021) Una catastrofe informatica denominata Log4shell potrebbe rovinare le vacanze natalizie di miliardi di utenti. Abbiamo a che fare con un grave errore di progettazione scoperto in una delle librerie di codici Java più usate al mondo. Secondo le prime stime, almeno tre miliardi di dispositivi potrebbero essere in pericolo. Che cosa sta succedendo? Chiunque mastichi un minimo di informatica sa che i sistemi operativi e i software più diffusi su ogni dispositivo (programmi, giochi, siti, app) sono strutturati a partire da codici derivati da alcune librerie framework di registrazione. Il bug che terrorizza internet: Log4j (Pixabay) – curiosauro.itLa minaccia Log4shell E fra queste, una delle più utilizzate è quella di Java, la Log4j, che implica l’esecuzione di codice arbitrario (arbitrary code execution, la ... Leggi su curiosauro (Di sabato 18 dicembre 2021) Una catastrofedenominatapotrebbe rovinare le vacanze natalizie di miliardi di utenti. Abbiamo a che fare con un grave errore di progettazione scoperto in una delle librerie di codici Java più usate al mondo. Secondo le prime stime, almeno tre miliardi di dispositivi potrebbero essere in pericolo. Che cosa sta succedendo? Chiunque mastichi un minimo disa che i sistemi operativi e i software più diffusi su ogni dispositivo (programmi, giochi, siti, app) sono strutturati a partire da codici derivati da alcune librerie framework di registrazione. Il bug che terrorizza internet: Log4j (Pixabay) – curiosauro.itLaE fra queste, una delle più utilizzate è quella di Java, la Log4j, che implica l’esecuzione di codice arbitrario (arbitrary code execution, la ...

