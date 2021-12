L’occidente è al tramonto? (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Europa non è più il centro del mondo. Le democrazie arretrano. Il lontano Oriente prende il sopravvento. Biagio De Giovanni, in un acuto articolo pubblicato dal Riformista del 3 dicembre 2021 ha evocato il famoso volume di Oswald Spengler sul “tramonto delL’occidente” e invocato un rimedio, la cooperazione rafforzata all’interno dell’Unione europea. Dobbiamo preoccuparci? Ascoltiamo la voce di un “declinista” e di un “antideclinista”. Declinista. Abbiamo importato dalla Cina il virus, poi abbiamo importato, sempre dalla Cina, a pagamento, le mascherine e i “kit” per i tamponi antigenici. La Cina si sta espandendo in Africa. Le nostre barriere sono molto deboli: in generale, il “Golden Power”; nel campo digitale l’Agenzia per la “cybersecurity”. Ma queste difese sono molto modeste e non ci proteggono da un’ulteriore attrazione esercitata dal lontano ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Europa non è più il centro del mondo. Le democrazie arretrano. Il lontano Oriente prende il sopravvento. Biagio De Giovanni, in un acuto articolo pubblicato dal Riformista del 3 dicembre 2021 ha evocato il famoso volume di Oswald Spengler sul “del” e invocato un rimedio, la cooperazione rafforzata all’interno dell’Unione europea. Dobbiamo preoccuparci? Ascoltiamo la voce di un “declinista” e di un “antideclinista”. Declinista. Abbiamo importato dalla Cina il virus, poi abbiamo importato, sempre dalla Cina, a pagamento, le mascherine e i “kit” per i tamponi antigenici. La Cina si sta espandendo in Africa. Le nostre barriere sono molto deboli: in generale, il “Golden Power”; nel campo digitale l’Agenzia per la “cybersecurity”. Ma queste difese sono molto modeste e non ci proteggono da un’ulteriore attrazione esercitata dal lontano ...

