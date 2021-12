LIVE Snowboardcross Cervinia 2021 in DIRETTA: azzurri eliminati ai quarti, Moioli vola in finale! (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 MICHELA MIOLI ON FIRE! L’azzurra vince la seconda semifinale e vola in finale insieme a Jacobellis! 12:15 Dalla prima semifinale passano Brockhoff e Gulini, adesso tocca Moioli, heat tutt’altro che semplice. 12:13 Le speranze dell’Italia restano aggrappate a Moioli, l’azzurra sarà impegnata nella seconda semifinale. 12:10 Fuori anche Godino, purtroppo nessuno dei quattro azzurri è riuscito ad agguantare la semifinale. 12:07 Noooooo! Sommariva e Leoni perdono nel finale e vengono eliminati, in semifinale ci vanno Pachner e Dusek. 12:04 Primo e secondo Takahara e Bolton, completato il quadro della prima semifinale. 12:02 Nulla da fare per Ferrari, in semifinale ci vanno Eguibar e Haemmerle. 12:00 Filippo Ferrari al via del ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:18 MICHELA MIOLI ON FIRE! L’azzurra vince la seconda semifinale ein finale insieme a Jacobellis! 12:15 Dalla prima semifinale passano Brockhoff e Gulini, adesso tocca, heat tutt’altro che semplice. 12:13 Le speranze dell’Italia restano aggrappate a, l’azzurra sarà impegnata nella seconda semifinale. 12:10 Fuori anche Godino, purtroppo nessuno dei quattroè riuscito ad agguantare la semifinale. 12:07 Noooooo! Sommariva e Leoni perdono nel finale e vengono, in semifinale ci vanno Pachner e Dusek. 12:04 Primo e secondo Takahara e Bolton, completato il quadro della prima semifinale. 12:02 Nulla da fare per Ferrari, in semifinale ci vanno Eguibar e Haemmerle. 12:00 Filippo Ferrari al via del ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE s… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE su @di… - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE su @di… - Eurosport_IT : STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE… - zazoomblog : LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Montafon 2021 in DIRETTA: nessun azzurro nelle Big Final - #Snowboardcross… -