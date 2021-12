LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Laurent in semifinale! Tocca a Pellegrino ed Hellweger (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Primo posto per Taugboel, secondo Jouve. Adesso c’è Federico Pellegrino! 11.57 PARTITA LA PRIMA BATTERIA MASCHILE! 11.56 Dunque si qualificano per la semifinale Sundling, Lampic, Dahlqvist, Skistad, Laurent, Kahara, Halvorsen, Diggins, Lundgren, Quintin, Urevc e Myhrvold. 11.54 Si qualifica da questa batteria anche Jessie Diggins come lucky loser! Insieme a lei, ripescata Jasmin Kahara. 11.53 Vince la francese Lena Quintin, seconda Moa Lundgren. 11.51 Da questa batteria si stabiliranno le ultime qualificate in semifinale. 11.50 Partito l’ultimo quarto di finale. 11.50 Myhre non è più lucky loser, adesso insieme alla finlandese Kahara c’è la connazionale Jasmi Joensuu; quest’ultima batteria è stata la più veloce di tutte, tempi sui 2:34. 11.49 Vince Eva Urevc, seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.58 Primo posto per Taugboel, secondo Jouve. Adesso c’è Federico! 11.57 PARTITA LA PRIMA BATTERIA MASCHILE! 11.56 Dunque si qualificano per la semifinale Sundling, Lampic, Dahlqvist, Skistad,, Kahara, Halvorsen, Diggins, Lundgren, Quintin, Urevc e Myhrvold. 11.54 Si qualifica da questa batteria anche Jessie Diggins come lucky loser! Insieme a lei, ripescata Jasmin Kahara. 11.53 Vince la francese Lena Quintin, seconda Moa Lundgren. 11.51 Da questa batteria si stabiliranno le ultime qualificate in semifinale. 11.50 Partito l’ultimo quarto di finale. 11.50 Myhre non è più lucky loser, adesso insieme alla finlandese Kahara c’è la connazionale Jasmi Joensuu; quest’ultima batteria è stata la più veloce di tutte, tempi sui 2:34. 11.49 Vince Eva Urevc, seconda ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Una strepitosa Sofia #Goggia vince anche la #discesa in #ValdIsere, la settima consecutiva, bal… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia vince ed è prima in classifica generale! - #alpino… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga #Sci… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: tra poco la fase finale con Laurent Pellegrino ed Hellweger -… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: al via la fase finale con Laurent Pellegrino ed Hellweger -… -