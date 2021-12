LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Rivolta e Quadarella, è assalto al podio! Fink oro nei 200 rana (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08: Al via una delle finali più attese di giornata! I 100 stile libero donne. Non ci sono italiane al via. Queste le protagoniste: Huske (Usa), Weitzeil (Usa), Wasick (Pol), Sjoestroem (Swe), Haughey (Hkg), Sanchez (Can), Steenbergen (Ned), Wattel (Fra) 15.05: Tiene fino alla fine lo statunitense Nic Fink che porta a casa l’oro con il tempo di 2’02?28, seconda piazza di un Kamminga scatenato nel finale ma poco efficace in rimonta, tempo di 2’02?42, bronzo per gli Stati Uniti con Licon in 2’02?84 15.04: Ai 100 Fink, Dorinov, Licon 15.00: Questi i protagonisti dei 200 rana uomini che assegnano il primo titolo di giornata. Non ci sono azzurri al via: Fink (Usa), Koch (Ger), Dorinov (Rus), Kamminga (Ned), Persson (Swe), Licon (Usa), Pumputis ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08: Al via una delle finali più attese di giornata! I 100 stile libero donne. Non ci sono italiane al via. Queste le protagoniste: Huske (Usa), Weitzeil (Usa), Wasick (Pol), Sjoestroem (Swe), Haughey (Hkg), Sanchez (Can), Steenbergen (Ned), Wattel (Fra) 15.05: Tiene fino alla fine lo statunitense Nicche porta a casa l’oro con il tempo di 2’02?28, seconda piazza di un Kamminga scatenato nel finale ma poco efficace in rimonta, tempo di 2’02?42, bronzo per gli Stati Uniti con Licon in 2’02?84 15.04: Ai 100, Dorinov, Licon 15.00: Questi i protagonisti dei 200uomini che assegnano il primo titolo di giornata. Non ci sono azzurri al via:(Usa), Koch (Ger), Dorinov (Rus), Kamminga (Ned), Persson (Swe), Licon (Usa), Pumputis ...

Advertising

SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto In Vasca Corta: Live Recap E Risultati Finali Day 3 - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga #Sci… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: risultati batterie finali alle 15.00. Rivolta per l’oro - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Panziera in finale nei 200 dorso. Bene Zazzeri e Orsi Lamberti avanti s… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Panziera in finale nei 200 dorso. Bene Zazzeri e Orsi, Lamberti avanti… -