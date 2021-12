La fedeltà al dio verde costa cara ai vignaioli bio

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il diouccide. In Trentino un vignaiolo mi racconta che per fare il vino biologico, quello richiesto dai consumatori urbani neopagani, nelle zone di montagna si paga un prezzo di sangue. Nella viticoltura laica i trattamenti sono preventivi, quindi in vigna col trattore ci si va quando il terreno è asciutto, sicuro. Mentre nella viticoltura confessionale, inginocchiata al dio Bio, i trattamenti si fanno alle soglie dell’irreparabile, ossia dopo la pioggia: a quel punto non c’è tempo da perdere, devi trattare nel più breve tempo possibile altrimenti marcisce tutto. E pazienza se il terreno è scivoloso, pericoloso. Il vignaiolo trentino mi enumera gli amici e colleghi morti sotto il trattore rovesciato, pur di mostrarsi, come preteso dai consumatori urbani neopagani, fedeli al dio. Il diomacchiato di rosso.