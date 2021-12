Jim Ross | “Il titolo 24 7 è orribile”

Zona_Wrestling : #WWE Jim Ross: 'Il titolo 24/ è orribile' - - TSOWrestling : JR non ha dubbi: “MJF è una delle persone più intelligenti che ho incontrato nel wrestling” #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Jeff Hardy ha diversi sponsor per l'approdo in #AEW #TSOS // #TSOW - TSOWrestling : Continuano le sedute di radioterapia. Jim Ross aggiorna i fan e non si arrende, è un vero guerriero! #TSOW // #TSOS - jim_ure : @Loztastique @Ross_Gibson @NoContextBrits Ditto....?? -

Ultime Notizie dalla rete : Jim Ross

The Shield Of Wrestling

... film azione, drammatico, fantascienza del 2012 di Gary, con Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth,... film biografico, drammatico del 2011 di Phyllida Lloyd, con Meryl Streep,Broadbent, Harry ...Peter Hudson 3 - 2 Steve Beaton vs Fallon SherlockSmith vs Jeff Smith Jermaine Wattimena vs ...O'Connor vs Daniel Lauby Maik Kuivenhoven vs Ky Smith Adam Hunt vs Boris Krcmar Ted Evetts vs...Secondo Jim Ross, MJF è uno degli atleti più intelligenti che si siano visti nel pro wrestling, ed è paragonato a Paul Heyman ...Jeff Hardy potrebbe approdare in AEW, Jim Ross è il primo sponsor per l’ex WWE. La carriera di Jeff Hardy non sembra conclusa col rilascio dalla WWE di inizio mese. Uno tra i lottatori più amati da fa ...