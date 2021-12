Grottaglie | sequestro di componenti allo stabilimento Leonardo che è parte lesa Guardia di finanza

(Di sabato 18 dicembre 2021) I militari del comando provinciale di Brindisi hanno operato il. Ha riguardatousati per la realizzazione degli apparecchi, fabbricati secondo la contestazione in modo non rispondente alle norme.. L'articolodi(che è) di proviene da Noi Notizie..

in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi, ha proceduto al sequestro probatorio, nello stabilimento di Grottaglie di LEONARDO S.p.a., di numerosi componenti in metallo destinati alla produzione delle sezioni nn. 44 e 46 delle fusoliere del Boeing 7...