Gasperini: «Gli arbitri vengano qui a spiegare! Che roba è questa di Palomino? Toglie credibilità al calcio» (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Atalanta perde in casa 1-4 contro la Roma. Al termine del match l’allenatore, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Dazn. «Non è facile, la Roma chiudeva bene tutto, abbiamo fatto errori ma anche cose buone. Abbiamo preso l’ennesimo gol a freddo, sono gol che come con Milan e Villareal mettono in difficoltà, ma la squadra poi si è ripresa, ha accorciato le distanze. Nel secondo tempo stavamo giocando molto bene, quell’episodio lì ha cambiato tutto, come il 3-1. Mi aspetto una spiegazione. Fateci vedere che l’ha buttata dentro Palomino e allora va bene. questa è autorete di Cristante. Palomino dice che non l’ha toccata assolutamente. Scherziamo? Il Var ha 27 telecamere, ci faccia vedere, sennò come si fa ad interpretare diversamente? L’arbitro dice che Palomino ha deviato, glielo avranno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Atalanta perde in casa 1-4 contro la Roma. Al termine del match l’allenatore, Gian Piero, ha parlato ai microfoni di Dazn. «Non è facile, la Roma chiudeva bene tutto, abbiamo fatto errori ma anche cose buone. Abbiamo preso l’ennesimo gol a freddo, sono gol che come con Milan e Villareal mettono in difficoltà, ma la squadra poi si è ripresa, ha accorciato le distanze. Nel secondo tempo stavamo giocando molto bene, quell’episodio lì ha cambiato tutto, come il 3-1. Mi aspetto una spiegazione. Fateci vedere che l’ha buttata dentroe allora va bene.è autorete di Cristante.dice che non l’ha toccata assolutamente. Scherziamo? Il Var ha 27 telecamere, ci faccia vedere, sennò come si fa ad interpretare diversamente? L’arbitro dice cheha deviato, glielo avranno ...

