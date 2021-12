Elizabeth Holmes, al via deliberazioni giuria sulla startupper (Di sabato 18 dicembre 2021) Il processo si chiude: dopo tre mesi e decine di testimoni, il destino della ex star della Silicon Valley Elizabeth Holmes è nelle mani di 12 giurati. La giuria ha ricevuto le istruzioni finali dal giudice e ha avviato le deliberazioni. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> La Commissione elettorale USA dice che non ci sono prove di una frode Gli otto uomini e le quattro donne che la compongono dovranno decidere se la 37enne è colpevole di frode per Theranos, la start up che aveva promesso di rivoluzionare l’industria dei laboratori per analisi mediche. Se giudicassero colpevole la donna di 37 anni che aveva promesso di rivoluzionare i test per le analisi del sangue, questa rischierebbe decine di anni di prigione. Elizabeth Holmes ha fondato Theranos nel 2003, a ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 dicembre 2021) Il processo si chiude: dopo tre mesi e decine di testimoni, il destino della ex star della Silicon Valleyè nelle mani di 12 giurati. Laha ricevuto le istruzioni finali dal giudice e ha avviato le. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> La Commissione elettorale USA dice che non ci sono prove di una frode Gli otto uomini e le quattro donne che la compongono dovranno decidere se la 37enne è colpevole di frode per Theranos, la start up che aveva promesso di rivoluzionare l’industria dei laboratori per analisi mediche. Se giudicassero colpevole la donna di 37 anni che aveva promesso di rivoluzionare i test per le analisi del sangue, questa rischierebbe decine di anni di prigione.ha fondato Theranos nel 2003, a ...

