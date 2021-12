“Doppio colpo”: il Napoli prepara la sorpresa invernale (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Napoli deve risolvere l’emergenza difensiva che gli ha tarpato le ali: i partenopei puntano al calciomercato per eliminare il problema La partenza precipitosa di Kostas Manolas, che diventerà ufficialmente un calciatore dell’Olympiacos alla riapertura del calciomercato, ha complicato ulteriormente i guai difensivi di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano nel reparto arretrato deve fare i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 dicembre 2021) Ildeve risolvere l’emergenza difensiva che gli ha tarpato le ali: i partenopei puntano al calciomercato per eliminare il problema La partenza precipitosa di Kostas Manolas, che diventerà ufficialmente un calciatore dell’Olympiacos alla riapertura del calciomercato, ha complicato ulteriormente i guai difensivi di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano nel reparto arretrato deve fare i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juve, doppio colpo in attacco: Scamacca e Martial. Le ultime - federicantico : L'utilizzo del vaccino per il covid servirà anche per confermare l'utilizzabilità della tecnologia per un 'vaccino'… - infoitcultura : Diabolik al museo doppio colpo - LolloBattistini : @Nai1926_ @fc18484 @CucchiRiccardo Fino a 10' dalla fine Inter sul doppio vantaggio e gara in controllo, poi la pal… - vroomyerim : sinceramente io non riesco per niente a riprendermi dall'ultima scena della 3x09 e di come parte ivy subito dopo è… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio colpo Delocalizzazioni selvagge, il Governo batte un colpo. Pd e 5S chiedevano sanzioni più severe ma si sono scontrati con Carroccio, Confindustria e Draghi Giorgetti poteva tollerare fino al doppio. Idem Palazzo Chigi che ha deciso per tutti. Si tratta, osserva Stefano Fassina, di un "deterrente debole", perche' "al massimo è 3300 euro a licenziato". ...

'A doppia mandata' Il finale è a sorpresa e riserva un doppio colpo di scena. Doppio proprio come anticipa quel titolo misterioso. Il libro di Mignosi, per diversi anni cronista del Giornale di Sicilia e corrispondente ...

60 anni di Diabolik: "doppio colpo" al Museo del Cinema e al Mauto TorinOggi.it Calciomercato Genoa, doppio colpo dal Milan: i nomi Continua il lavoro arduo di Shevchenko ovvero quello di provare a salvare il Genoa, che ad oggi è con un piede e mezzo nella serie B. Il tecnico ucraino, che ha raccolto una sola vittoria(e in Coppa ...

Calciomercato Juve, doppio colpo in attacco: Scamacca e Martial. Le ultime LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Il Sassuolo non ha certo voglia di cedere Scamacca in inverno – a meno di sorprese, se ne parlerà in estate – mentre lo United con Martial ha ...

Giorgetti poteva tollerare fino al. Idem Palazzo Chigi che ha deciso per tutti. Si tratta, osserva Stefano Fassina, di un "deterrente debole", perche' "al massimo è 3300 euro a licenziato". ...Il finale è a sorpresa e riserva undi scena.proprio come anticipa quel titolo misterioso. Il libro di Mignosi, per diversi anni cronista del Giornale di Sicilia e corrispondente ...Continua il lavoro arduo di Shevchenko ovvero quello di provare a salvare il Genoa, che ad oggi è con un piede e mezzo nella serie B. Il tecnico ucraino, che ha raccolto una sola vittoria(e in Coppa ...LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Il Sassuolo non ha certo voglia di cedere Scamacca in inverno – a meno di sorprese, se ne parlerà in estate – mentre lo United con Martial ha ...