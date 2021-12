Cessione Salernitana, Nuccilli spinge per rilevare il club (Di sabato 18 dicembre 2021) Cessione Salernitana, pressing dell’imprenditore romano Nuccilli per rilevare il club granata: le ultime sulla situazione Come riferito da Sky Sport, l’imprenditore romano Alessandro Nuccilli è in pressing per rilevare la Salernitana. Nuccilli è pronto a presentare a breve un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro, che verrà valutata attentamente nei prossimi giorni. Possibile poi un incontro per chiudere l’affare entro il 27 dicembre. Martedì, invece, la FIGC deciderà sulla richiesta dei granata di prolungare il trust per concludere questo campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021), pressing dell’imprenditore romanoperilgranata: le ultime sulla situazione Come riferito da Sky Sport, l’imprenditore romano Alessandroè in pressing perlaè pronto a presentare a breve un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro, che verrà valutata attentamente nei prossimi giorni. Possibile poi un incontro per chiudere l’affare entro il 27 dicembre. Martedì, invece, la FIGC deciderà sulla richiesta dei granata di prolungare il trust per concludere questo campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

