Carlo Verdone il ricordo amaro: la tragedia fu inaspettata (Di sabato 18 dicembre 2021) Il celebre attore romano Carlo Verdone ha condiviso un ricordo amaro. Un episodio che lo ha segnato per molto tempo. Ecco cosa accadde. Carlo Verdone (GettyImages)L’Italia ha dato grandissime personalità alla settima arte. Attori, registi, musicisti hanno fatto davvero la storia. Ancora oggi, molti vengono apprezzati tramite i loro lavori. Uno di questi è sicuramente Carlo Verdone. La capacità dell’artista romano è sempre stata quella di un’ironia non scontata, mai banale. La sua carriera è sotto gli occhi di tutti. Verdone è stato protagonista di tante pellicole, molte nate dal suo genio. Qualche mese fa ha rivelato anche il nome di una figura importante nella sua vita. Ed è proprio questa una delle capacità di ... Leggi su chenews (Di sabato 18 dicembre 2021) Il celebre attore romanoha condiviso un. Un episodio che lo ha segnato per molto tempo. Ecco cosa accadde.(GettyImages)L’Italia ha dato grandissime personalità alla settima arte. Attori, registi, musicisti hanno fatto davvero la storia. Ancora oggi, molti vengono apprezzati tramite i loro lavori. Uno di questi è sicuramente. La capacità dell’artista romano è sempre stata quella di un’ironia non scontata, mai banale. La sua carriera è sotto gli occhi di tutti.è stato protagonista di tante pellicole, molte nate dal suo genio. Qualche mese fa ha rivelato anche il nome di una figura importante nella sua vita. Ed è proprio questa una delle capacità di ...

Advertising

sira1960gateta1 : RT @Stefani29974118: TRIONFO PER CAN YAMAN: “SEMBRA STRANO ANCHE A ME” PRIMO IN CLASSIFICA CAN YAMAN È ANCORA PRIMO NELLA CLASSIFICA AMAZO… - GuidoAlberto6 : @fedecops diceva Carlo Verdone - brug71 : RT @QLexPipiens: E dopo Benigni s'è 'imborghesito' pure Verdone. Lo sapevo ipocondriaco, ma non mi aspettavo fosse così viscido. 'Cosa pen… - pesorati : Lo facevo più sveglio - Lusuard82 : @Stefaniaboh_ Acc... e allora cosa dice Carlo Verdone? In un'intervista si stimava tanto - o forse il suo attico ha… -