Australian Open 2022 | Jennifer Brady non ci sarà | Camila Giorgi avvicina una testa di serie

Jennifer Brady ha annunciato che non prenderà parte agli Australian Open 2022, primo Slam della nuova stagione in programma come ogni anno a gennaio in quel di Melbourne. La finalista della scorsa edizione aggiunge il proprio nome alla lunga lista di atlete che hanno già annunciato il forfait: tra queste spiccano Bianca Andreescu, Serena Williams e Karolina Pliskova. Una notizia che potrebbe fare però il gioco di Camila Giorgi: l'azzurra infatti in questo momento sarebbe virtualmente testa di serie numero 31 agli Australian Open. La situazione comunque è ancora possibile oggetto di variazioni, visto che per l'entry list dello Slam Australiano faranno fede anche i primi tornei del ...

