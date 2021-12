Amazon, attenti a queste nuove truffe: rischiate grosso con i vostri account! (Di sabato 18 dicembre 2021) nuove truffe da parte dei cybercriminali stanno mettendo a rischio i dati degli utenti che hanno account Amazon: tutti i dettagli sulla questione Amazon (Fonte: web source)I passi in avanti fatti dal mondo della tecnologia nel ventunesimo secolo sono stati davvero enormi e continuano ad esserlo, questo però ha ovviamente portato ogni singolo individuo a subire una maggiore esposizione ai pericoli in termini di privacy e sicurezza. A tal proposito, non è una novità che esistano una miriade di cybercriminali pronti ad usare i più svariati metodi per estorcere informazioni e denaro agli utenti del web. Basti pensare che in alcuni casi grandi società soccombono ad attacchi hacker, per capire come sia quasi impossibile da parte di normali individui evitare di incappare in pericoli del genere. Se la ... Leggi su vesuvius (Di sabato 18 dicembre 2021)da parte dei cybercriminali stanno mettendo a rischio i dati degli utenti che hanno account: tutti i dettagli sulla questione(Fonte: web source)I passi in avanti fatti dal mondo della tecnologia nel ventunesimo secolo sono stati davvero enormi e continuano ad esserlo, questo però ha ovviamente portato ogni singolo individuo a subire una maggiore esposizione ai pericoli in termini di privacy e sicurezza. A tal proposito, non è una novità che esistano una miriade di cybercriminali pronti ad usare i più svariati metodi per estorcere informazioni e denaro agli utenti del web. Basti pensare che in alcuni casi grandi società soccombono ad attacchi hacker, per capire come sia quasi impossibile da parte di normali individui evitare di incappare in pericoli del genere. Se la ...

