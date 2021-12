A Natale coppie in ‘cerca’ di bebè soffrono di più, dalla psicologa 5 consigli (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Natale è il periodo più difficile per le coppie che sono in cerca di un bebè. Durante le feste cresce l’imbarazzo, per chi sta lottando spesso contro l’infertiilità, di dover rispondere a domande inopportune come ‘quando farete un bambino?’. “La sofferenza delle coppie che stanno lottando contro le difficoltà a concepire e l’angoscia per un bambino che non arriva si fa sentire ancora più forte durante il periodo che è alle porte. Il Natale è occasione di bombardamento mediatico con messaggi su bambini, famiglie, che prestano sempre troppa poca attenzione a chi un bambino non ce l’ha”. A ricordarlo Federica Faustini, psicologa e psicoterapeuta del centro B-Woman per la salute della donna, che pensa a 5 consigli utili in questo periodo dell’anno per chi sta cercando ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilè il periodo più difficile per leche sono in cerca di un. Durante le feste cresce l’imbarazzo, per chi sta lottando spesso contro l’infertiilità, di dover rispondere a domande inopportune come ‘quando farete un bambino?’. “La sofferenza delleche stanno lottando contro le difficoltà a concepire e l’angoscia per un bambino che non arriva si fa sentire ancora più forte durante il periodo che è alle porte. Ilè occasione di bombardamento mediatico con messaggi su bambini, famiglie, che prestano sempre troppa poca attenzione a chi un bambino non ce l’ha”. A ricordarlo Federica Faustini,e psicoterapeuta del centro B-Woman per la salute della donna, che pensa a 5utili in questo periodo dell’anno per chi sta cercando ...

Advertising

StraNotizie : A Natale coppie in 'cerca' di bebè soffrono di più, dalla psicologa 5 consigli - Loredan18318646 : RT @wildfiresqueen: Eva che ieri dice a Miriana: “Attenta Biagio è furbo” e stamattina le dice: “Ma in che senso non vi siete ancora baciat… - Anna_7_stellare : RT @wildfiresqueen: Eva che ieri dice a Miriana: “Attenta Biagio è furbo” e stamattina le dice: “Ma in che senso non vi siete ancora baciat… - Clalblanca : RT @wildfiresqueen: Eva che ieri dice a Miriana: “Attenta Biagio è furbo” e stamattina le dice: “Ma in che senso non vi siete ancora baciat… - VittorioMastro8 : RT @wildfiresqueen: Eva che ieri dice a Miriana: “Attenta Biagio è furbo” e stamattina le dice: “Ma in che senso non vi siete ancora baciat… -