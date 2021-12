Variante omicron Italia: bassa diffusione ma sono pochi i sequenziamenti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Variante omicron Italia: se in alcune parti del mondo sta per diventare dominante, nel nostro paese l’ultima mutazione del coronavirus Sars Cov 2 in ordine di apparizione sembra essere ancora molto poco diffusa. D’altra parte, le stime potrebbero essere fortemente influenzate dal modo in cui svolgiamo il sequenziamento dei casi. Variante omicron Italia: in un recente intervento parlamentare il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha definito la situazione relativa alla diffusione della temutissima mutazione del coronavirus in Italia “relativamente favorevole” rispetto almeno a quella che si riscontra in altri paesi come la Danimarca o il Regno Unito. “I casi della Variante omicron ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 17 dicembre 2021): se in alcune parti del mondo sta per diventare dominante, nel nostro paese l’ultima mutazione del coronavirus Sars Cov 2 in ordine di apparizione sembra essere ancora molto poco diffusa. D’altra parte, le stime potrebbero essere fortemente influenzate dal modo in cui svolgiamo il sequenziamento dei casi.: in un recente intervento parlamentare il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha definito la situazione relativa alladella temutissima mutazione del coronavirus in“relativamente favorevole” rispetto almeno a quella che si riscontra in altri paesi come la Danimarca o il Regno Unito. “I casi della...

