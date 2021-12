The Voice Senior 2021: stasera su Rai1 la quarta puntata di blind auditions (Di venerdì 17 dicembre 2021) stasera su Rai1 alle 21:25 torna The Voice Senior con la quarta puntata dell'edizione 2021: ecco le anticipazioni. Ancora una sessione di blind auditions nella quarta puntata di The Voice Senior 2021, il talent show condotto da Antonella Clerici, in onda stasera su Rai1 alle 21:25. Obiettivo degli aspiranti concorrenti è conquistare almeno uno dei giudici tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino. Nella terza puntata del talent che premia le più belle voci over 60, Orietta Berti si è aggiudicata Roberto Barocelli, Gino Caiafa e Xin Xu; Loredana Berté ha scelto Donata Brischetto, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021)sualle 21:25 torna Thecon ladell'edizione: ecco le anticipazioni. Ancora una sessione dinelladi The, il talent show condotto da Antonella Clerici, in ondasualle 21:25. Obiettivo degli aspiranti concorrenti è conquistare almeno uno dei giudici tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino. Nella terzadel talent che premia le più belle voci over 60, Orietta Berti si è aggiudicata Roberto Barocelli, Gino Caiafa e Xin Xu; Loredana Berté ha scelto Donata Brischetto, ...

Advertising

LoredanaBerte : Ci siamo quasi?? questa sera su Rai 1 la quarta Blind di THE VOICE SENIOR 2?? Siete carichi? @THEVOICE_ITALY @RaiUno… - PEFIORENTINA : Curva Sud Siberiano in fine voice despite the score line Salernitana 0 Inter 1 - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “The Voice Senior” con Antonella Clerici. Quarta puntata con le audizioni al buio per gli aspiranti … - efdiegi : >>>> ???? Il terzo che godrà tra le litiganti (????????) ???? si suicida con ???? dopo ???? si suicida con ???? prima ???? La peggi… - ciorancore : @IlMist @TobWaylan Appena visto ora. Il voice over sembra fatto da Lory del Santo in the Lady -