Siamo già a quota due!

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Su alcune pagine social sta circolando una foto che ritrae due bambine. Ce l’avete segnalata sulla pagina del “Grande Cocomero” che si appoggia a Mag24 .es per l’articolo, assolutamente inutile, che accompagna la foto. Il post che circola insieme alla foto recita: Hanno iniziato da pochi giorni con i cuccioli, ed ecco il tragico risultato… E la foto oltre a mostrare le facce di queste due bambine riporta il testo: Il tutto per cercare di terrorizzare la gente e spingerla a non fare vaccinare i propri figli. Come tutti i truffatori fanno leva sulla paura dando a intendere cose di cui non sanno nulla. Guarda caso basta aprire l’articolo su Mag24.es, sito presente nella nostra black list da inizio pandemia, per rendersi conto chedi fronte a completi sciacalli. Perché vedete, è vero che negli Stati Uniti sono morte due bambine, una di 9 e una di 11 anni, ma, con ...