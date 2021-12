Sci alpino, Lara Gut positiva al Covid-19: salta le gare di Val d’Isere e Courchevel. Lievi sintomi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lara Gut è risultata positiva al Covid-19. La sciatrice svizzera si trova in Val d’Isere, dove nel weekend avrebbe dovuto partecipare a due gare di Coppa del Mondo (una discesa libera e un superG) dopo la brutta caduta della scorsa settimana. I test PCR sono stati effettuati dopo che la ticinese aveva accusato dei leggeri sintomi e l’esame ha dato esito positivo. Ci sarebbero anche altri due contagiati tra i membri della squadra rossocrociata. La 30ennne, che secondo quanto riporta la stampa elvetica si era vaccinata per partecipare alle gare nordamericaane, è stata posta in isolamento e naturalmente non sarà protagonista sulle nevi francesi né in Val d’Isere né a Courchevel (due giganti prima di Natale). Si tratta di un forfait ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021)Gut è risultataal-19. La sciatrice svizzera si trova in Val, dove nel weekend avrebbe dovuto partecipare a duedi Coppa del Mondo (una discesa libera e un superG) dopo la brutta caduta della scorsa settimana. I test PCR sono stati effettuati dopo che la ticinese aveva accusato dei leggerie l’esame ha dato esito positivo. Ci sarebbero anche altri due contagiati tra i membri della squadra rossocrociata. La 30ennne, che secondo quanto riporta la stampa elvetica si era vaccinata per partecipare allenordamericaane, è stata posta in isolamento e naturalmente non sarà protagonista sulle nevi francesi né in Valné a(due giganti prima di Natale). Si tratta di un forfait ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza' ? - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - TizianoPesce : CIRCOLARE N. 39/2021-2022 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, DAL 1 GENNAIO 2022, PER GLI SCIATORI CHE UTILIZZANO LE PIST… - MatteoTre3 : RT @uisptorino: Dal 1 gennaio lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino dovrà avere un' #assicurazione che copra la propria responsab… -