Mobilità elettrica - Serbi e portoghesi non vogliono miniere di litio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha spesso subito pesanti critiche per aver lanciato avvertimenti sulle conseguenze della Mobilità elettrica. Per Cingolani e anche per il suo collega Giancarlo Giorgetti, la transizione ecologica non sarà "solamente rose e fiori" come vagheggiato da alcune associazioni ambientaliste e lo dimostrano le proteste, sempre più frequenti, contro progetti di estrazione di uno dei componenti principali delle batterie per le auto alla spina: il litio. A Belgrado sono state organizzate nelle ultime settimane decine di manifestazioni contro un grande progetto estrattivo nella valle del fiume Jadar, nella Serbia occidentale, e il Parlamento è stato costretto a rispettare la volontà popolare sospendendo un'iniziativa fortemente voluta dal controverso presidente Aleksandar ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha spesso subito pesanti critiche per aver lanciato avvertimenti sulle conseguenze della. Per Cingolani e anche per il suo collega Giancarlo Giorgetti, la transizione ecologica non sarà "solamente rose e fiori" come vagheggiato da alcune associazioni ambientaliste e lo dimostrano le proteste, sempre più frequenti, contro progetti di estrazione di uno dei componenti principali delle batterie per le auto alla spina: il. A Belgrado sono state organizzate nelle ultime settimane decine di manifestazioni contro un grande progetto estrattivo nella valle del fiume Jadar, nellaa occidentale, e il Parlamento è stato costretto a rispettare la volontà popolare sospendendo un'iniziativa fortemente voluta dal controverso presidente Aleksandar ...

