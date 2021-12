Advertising

scommesse_it : Mihajlovic inquadra la Juve: 'Affrontiamo una diretta concorrente' - sportli26181512 : Mihajlovic inquadra la Juve: 'Affrontiamo una diretta concorrente': Mihajlovic inquadra la Juve: 'Affrontiamo una d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic inquadra

La Gazzetta dello Sport

A un passo dalla Juve, lui che la Juve l'aveva sfiorata proprio prima di Allegri. "Ma questa è storia vecchia - dice Sinisa- , inutile guardare indietro. Lo diceva anche Che Guevara: 'Non si torna indietro nemmeno per prendere la rincorsa...'". Il tecnico del Bologna ritrova Dominguez e al fianco ha Marko ......a fine garal'importanza dei tre punti conquistati contro il Bologna, sebbene anche stavolta non sia mancato il finale per cuori forti. Dopo il rigore di Orsolini, la squadra di...Partita dominata a lungo dai granata, in vantaggio col paraguaiano al 24’. Raddoppio su autorete di Soumaoro al 69’. Al 76’ il rigore di Orsolini riapre il match ...Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Torino e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico Grande Tor ...