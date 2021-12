L’Ue decide di non decidere. E in Italia ripartono le centrali a carbone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mentre l’Europa non raggiunge alcun accordo sull’energia, mostrando poca sintesi sulle “troppe divergenze”, in Italia vengono riaccese due centrali a carbone a La Spezia e a Monfalcone, a causa della crisi energetica. Il prezzo del gas al momento è ben cinque volte più alto risptto a 12 mesi fa, per cui le azioni, anche apparentemente disarticolate, che si stanno succedendo sono figlie di una mancanza di stabilità strategica che si abbatte sui bilanci di imprese e famiglie: il tutto a vantaggio dei super players che usano il gas come arma geopolitica. TERNA Terna ha richiesto la riaccensione della centrale elettrica di Monfalcone ferma da mesi. Si tratta di due sezioni alimentate a carbone e gasolio con una potenza rispettivamente di 165 e 171 MW e sono entrate in esercizio nel 1965 e nel 1970. Sposando le linee ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mentre l’Europa non raggiunge alcun accordo sull’energia, mostrando poca sintesi sulle “troppe divergenze”, invengono riaccese duea La Spezia e a Monfalcone, a causa della crisi energetica. Il prezzo del gas al momento è ben cinque volte più alto risptto a 12 mesi fa, per cui le azioni, anche apparentemente disarticolate, che si stanno succedendo sono figlie di una mancanza di stabilità strategica che si abbatte sui bilanci di imprese e famiglie: il tutto a vantaggio dei super players che usano il gas come arma geopolitica. TERNA Terna ha richiesto la riaccensione della centrale elettrica di Monfalcone ferma da mesi. Si tratta di due sezioni alimentate ae gasolio con una potenza rispettivamente di 165 e 171 MW e sono entrate in esercizio nel 1965 e nel 1970. Sposando le linee ...

Advertising

argolucio : @ELENABO57732311 Trovo la sua protesta inutile, ingenua e controproducente. Basta riflettere un po' per capire che… - vic_purtusiello : RT @angela__mauro: Più le questioni sono cruciali, più l’Ue discute, si divide e non decide. È successo stanotte all’#EUCO a Bruxelles: nes… - fax1974 : RT @angela__mauro: Più le questioni sono cruciali, più l’Ue discute, si divide e non decide. È successo stanotte all’#EUCO a Bruxelles: nes… - mlgelm : RT @angela__mauro: Più le questioni sono cruciali, più l’Ue discute, si divide e non decide. È successo stanotte all’#EUCO a Bruxelles: nes… - angela__mauro : Più le questioni sono cruciali, più l’Ue discute, si divide e non decide. È successo stanotte all’#EUCO a Bruxelles… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue decide L'Ue decide di non decidere. E in Italia ripartono le centrali a carbone Formiche.net