La borsa di Tokyo chiude in netto calo, Nikkei - 1,79% (Di venerdì 17 dicembre 2021) Seduta da dimentarica per la borsa di Tokyo che ha chiuso la seduta in ribasso dell'1,79%, a 28.545 punti, sui timori di un prossimo rialzo dei tassi d'interesse. 17 dicembre 2021

