In Messico sono settimane turbolente | Dante potrebbe aggiornare il suo Inferno

San Cristóbal de las Casas (Chiapas, Messico) – dicembre 2021 Queste ultime settimane del 2021 sono state particolarmente turbolente per il Messico. Più che mai il paese latinoamericano si trova a dover affrontare problemi strutturali che scuotono le fondamenta della convivenza sociale. Non si tratta della pandemia (che di certo ha aggravato il contesto generale) ma di questioni annose che riguardano la migrazione, la violenza generalizzata, l'attacco frontale e continuato alla libertà di stampa, i desaparecidos… Proprio a poche decine di chilometri da dove sto scrivendo questo post, alle porte della cittadina di Chiapa de Corzo, il 9 dicembre si è consumata una terribile tragedia: un camion che trasportava (trafficava) illegalmente più di 150 persone migranti si è schiantato.

Ultime Notizie dalla rete : Messico sono Muore in Cile Doña Lucia, l'ombra del male Ma per anni non sono stata in grado di rievocare quei giorni. Neppure con la mia famiglia'.... '... Più tardi, quando riuscimmo, con la mia famiglia, a scappare all'estero, in Messico, seppi che Vicente ...

GAC si avvicina agli USA grazie a Stellantis ... la casa cinese ha annunciato che avrebbe esportato SUV in Messico. Tuttavia, il produttore di ... I loro sforzi sono stati interrotti a causa dell'amministrazione Trump , che ha imposto pesanti dazi ...

Lutto nel mondo del cinema: l’attrice Tania Mendoza è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco L' attrice Tania Mendoza è stata assassinata a Morelos, in Messico. Era stata protagonista de "La mera Reina del Sur", film ambientato nel mondo dei narcos, tratto dal romanzo di Arturo Pérez-Reverte ...

